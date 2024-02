Après avoir mis fin aux licences perpétuelles de VMWare, Broadcom fait un geste en direction de ses clients sous souscription. Il annonce la portabilité des licences de VMware Cloud Foundation (VCF), sa pile d’infrastructure de cloud privé, chez les hyperscalers.

Un premier accord en ce sens est noué avec Google Cloud. Il prévoit que clients qui ont acheté une licence VCF chez Broadcom pourront utiliser leurs abonnements à la fois sur Google Cloud VMware Engine et sur site dans leurs propres centres de données.

Google Cloud VMware Engine est un service managé qui repose sur VCF et aide les clients à migrer ou étendre leur environnement on-premise vers Google Cloud. Les clients pourront s’abonner au service directement chez Google, en bénéficiant également de la portabilité de la licence et en pouvant donc migrer leurs charges de travail d’un environnement à l’autre, en fonction de leurs besoins du moment.

« VMware by Broadcom ajoute de nouveaux niveaux de flexibilité, de protection des investissements et de coût total de possession réduit pour VMware Cloud Foundation grâce à la prise en charge de la portabilité des licences », fait valoir dans un communiqué Krish Prasad, directeur général de la division VMware Cloud Foundation chez Broadcom. « En exécutant VMware Cloud Foundation sur Google Cloud VMware Engine, les clients bénéficient d’un modèle d’exploitation cloud très efficace qui offre l’évolutivité et l’agilité du cloud public avec la sécurité et les performances du cloud privé. »

Google Cloud sera le premier à prendre en charge la portabilité des licences, à partir du second trimestre 2024, mais d’autres accords avec les hyperscalers devraient suivre précise Broadcom.

« VMware Cloud Foundation est la meilleure plateforme pour déployer une infrastructure de cloud privé omniprésente, flexible et intégrée sur tous les points de terminaison du cloud », déclare dans un billet de blog Prashanth Shenoy, responsable du marketing produit et technique des offres cloud de VMware.

Concernant le rôle et la place du channel, Prashanth Shenoy affirme que les partenaires devront accompagner l’évolution vers le modèle d’abonnement et qu’ils auront des opportunités sur tous les segments, y compris les comptes stratégiques traités directement par Broadcom, en apportant des services complémentaires.

Prashanth Shenoy rappelle aussi que Broadcom a fait le choix de standardiser les prix afin « que tous les partenaires soient sur un pied d’égalité et en concurrence sur la différenciation à valeur ajoutée. »