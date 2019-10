Bouygues Telecom a annoncé fin septembre le regroupement ses activités M2M et LoRaWAN au sein d’une même unité opérationnelle (business unit) dirigée par Bernardo Cabrera. Celui-ci était jusqu’à présent directeur de l’activité M2M. Le nouvel ensemble, qui compte une trentaine de collaborateurs, opérera sous la bannière Objenious, qui était la marque et la raison sociale de son activité LoRa. Juridiquement, c’est cette filiale dédiée à l’Internet des objets créée en 2016, qui a réintégré cet été la direction diversification de Bouygues Telecom à laquelle elle est rattachée. Son président, Stéphane Allaire, a été nommé directeur du programme 5G de Bouygues Telecom.

Objenious réalisait environ 4 M€ de chiffre d’affaires annuel au moment de sa réintégration et comptait une trentaine de collaborateurs. Le chiffre d’affaires de l’activité M2M n’était pas public mais il représentait plusieurs millions d’euros, selon Bernardo Cabrera. Le nouvel ensemble revendique environ 5.000 clients en portefeuille issus principalement des secteurs des transports, de l’énergie, de la monétique et de la sécurité. Avec le rapprochement, les fonctions support (réseau, IT, comptabilité…) d’Objenious ont rejoint les directions support groupe. Seules les équipes commerciales, marketing et les experts IoT ont rejoint l’équipe M2M. Ceci mis à part, il n’y a pas eu d’évolution majeure depuis le rapprochement des deux équipes. Mais une nouvelle organisation est en cours d’élaboration pour une mise en œuvre prévue pour début 2020.

Bouygues justifie le regroupement de ses activités M2M et LoRa par la nécessité de couvrir l’ensemble des besoins des clients en proposant une offre complète de solutions de connectivité, à savoir : LoRa, la 2G, la 3G, la 4G et bientôt la 5G. De fait, il est de plus en plus courant de combiner plusieurs technologies dans un projet, notamment pour les besoins de redondance, note Bernardo Cabrera. « Ce qui importe désormais sur notre marché, c’est d’être capable de proposer à la fois l’expertise technique, le portfolio multi-technologique et la proximité clients », ajoute-t-il.

Pour la proximité clients et aussi pour la profondeur de son catalogue solutions, Objenious mise de plus en plus sur les partenaires. L’opérateur en revendique une quarantaine qu’il qualifie de « clés ». Un programme ayant vocation à les mettre plus en avant devrait être formalisé d’ici à la fin de l’année.

Pour les mois qui viennent, c’est dans l’automobile et l’industrie 4.0 que Bernardo Cabrera voit les principales opportunités de développement d’Objenious.