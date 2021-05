Près d’un an après avoir fait entrer le fonds d’investissement Quilvest Capital Partners à son capital pour soutenir sa stratégie de croissance externe, l’opérateur de services cloud Blue (ex-Bretagne Télécom) annonce sa première acquisition : le vendéen Oceanis Informatique. Société de 36 personnes installée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et réalisant 4 M€ de chiffre d’affaires annuel, Oceanis Informatique articule son activité principalement autour du négoce, de l’implémentation et de l’infogérance d’infrastructures informatiques, notamment AS/400.

C’est cette expertise AS/400 et sa compétence dans les environnements cloud qui a motivé son rachat par Blue. Ce dernier prévoit de s’appuyer sur son expertise IBM pour lancer une offre de cloud privé externalisé en environnement AS/400. Cette opération permet en outre à l’opérateur, déjà présent à Rennes, Nantes, Toulouse et Paris, de compléter sa couverture de l’arc grand-ouest.

Depuis le 11 mai, Oceanis Informatique a officiellement endossé le nom et les couleurs de Blue. Dans le cadre du plan d’accompagnement de 100 jours mis en place à cette occasion, les équipes d’Oceanis Informatique vont être mises à contribution pour s’approprier les principales offres au catalogue de Blue, à savoir ses solutions de réseaux privés multisites (MPLS, SD-Wan), ses solutions de communication unifiée (Centrex, Teams, Webex), ses solutions de PRA et PCA externalisées et ses solutions de sécurité, pour les relayer auprès de leurs quelque 300 clients.

À l’exception de son fondateur Frédéric Vernhes, l’ensemble des 36 collaborateurs d’Oceanis rejoignent Blue, y compris ses principaux managers Pierre Guezel, son directeur commercial, Jean-Sébastien Guinaudeau, son directeur technique, et Michaël Terrien, son directeur développement et applications.

En revanche, Blue a l’intention de revendre ses parts dans le groupe Resadia, dont Oceanis était associé depuis 21 ans.

Blue compte poursuivre sa stratégie de croissance externe en menant à terme au moins une acquisition supplémentaire cette année, toujours pour compléter sa couverture géographique et le panel de ses expertises.