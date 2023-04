Blue (ex-Bretagne Télécom) poursuit son expansion avec le rachat du fournisseur de services hébergés normand ADMI. Société d’une vingtaine de personnes réalisant 4,5 millions d’euros de chiffre d’affaires auprès de 350 clients, ADMI est spécialisé dans la virtualisation de bureau (ou DaaS pour Destop as a Service), activité qui pèse plus des deux tiers de ses revenus.

Baptisée Bureo, cette offre de bureau virtuel a séduit une clientèle issue principalement dans du monde associatif. Certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé (HDS), ADMI est également opérateur de services et infogéreur : il fournit les liens haut débit qui permettent aux clients de se connecter à leur système d’information externalisé et en assure la gestion.

De par son implantation (Le Havre) et son activité, ADMI coche toutes les cases du profil d’entreprise que convoite Blue. Dans le cadre de la stratégie d’acquisitions définie il y a trois ans à l’occasion de l’entrée à son capital du fonds d’investissement Quilvest Capital Partners, Blue privilégie les cibles susceptibles de renforcer sa couverture de l’arc atlantique et qui ayant déjà une maturité suffisante en matière d’externalisation et de Cloud.

ADMI lui offre de fait une vitrine en normandie où Blue avait une présence commerciale mais pas d’agence physique. ADMI prend le nom et les couleurs de Blue et relaie son offre, devenant sa sixième agence après Chateaubourg (Rennes), Nantes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brest et Toulouse.

Autre héritage d’ADMI : sa clientèle constituée d’organisations dépourvues de ressources informatiques alors que Blue adresse des entreprises ayant une direction informatique structurée. C’est donc l’opportunité pour opérateur de services cloud de se développer sur un nouveau segment de clientèle avec une offre et une méthode parfaitement éprouvée.

Avec cette opération, Blue porte son effectif à 170 personnes et son volume d’affaires annuel pro forma à près de 38 M€. Il est convenu que Serge Hernando, fondateur et dirigeant d’ADMI, passe la main après une période d’accompagnement. En revanche, Jérémie Poutrel, directeur associé d’ADMI, et Guillaume Rateau, directeur technique associé, poursuivent l’aventure en réinvestissant dans Blue. Ils deviennent respectivement directeur de l’agence havraise et la directeur technique de la BU DaaS Bureo.

Après avoir réalisé 33,2 M€ de facturations en 2022 (+4,7%), Blue table sur une croissance organique supérieure à 6% en 2023 à 40 M€. Un objectif conforté par une fin d’année 2022 et un début d’année 2023 que Nicolas Boittin, PDG de l’entreprise (photo), qualifie de tonitruants (20% au-dessus de ses prises de commandes habituelles).

L’exercice 2023 devrait être marqué par le lancement de la construction en mai d’un nouveau centre de données à Nantes (près de La Beaujoire). Un centre qui offrira 1.500 m2 de surface utile et qui se veut « green », avec notamment un PUE visé de 1,15 contre 1,45 pour son centre de données de Chateaubourg.