Bitdefender veut soigner ses partenaires MSP. L’éditeur de solutions de sécurité roumain explique qu’il veut développer leurs activités, améliorer leurs services, simplifier les aspects opérationnels et générer des revenus et profits supplémentaires. « Les clients demandent de plus en plus fréquemment des services en rapport à la sécurité, et Bitdefender est le chef de file du marché de la cybersécurité. Cette nouvelle version du programme partenaire MSP veillera à ce que nos partenaires continuent d’être à nos côtés, à la pointe de la technologie, tout en leur ouvrant des perspectives de croissance », affirme dans un communiqué Cristian Corabu, Senior Director Worldwide Enterprise Marketing.

Le nouveau programme est divisé en plusieurs paliers (Bronze, Silver et Gold) qui donneront aux MSP des niveaux d’accès différents aux fonds de développement marketing, à un soutien opérationnel et commercial dédié ainsi qu’aux services de l’équipe spécialisée de responsables de comptes techniques de l’éditeur. Ce dernier ne donne pas de précisions supplémentaires mais indique que tous les détails seront communiqués lors d’une série d’évènements tenus aux États-Unis dans le cadre du roadshow mondial de Bitdefender, ainsi qu’aux prestataires intéressés au Royaume-Uni (23 mai), en France (20 juin) et en Allemagne (27 juin). Les MSP intéressés peuvent s’inscrire sur le site.

« Ce programme répond aux besoins actuels de nos partenaires MSP, mais il est également tourné vers l’avenir. Les sociétés d’infogérance cherchent à bénéficier des mêmes avantages que les revendeurs. Chez Bitdefender, nous sommes à l’écoute des besoins de nos partenaires, et veillons à y répondre. Ce programme pour les partenaires MSP n’en est que le dernier exemple en date, avec des conséquences tangibles sur les résultats nets, ainsi que des avantages réels pour les partenaires qui élèvent Bitdefender au rang de prestataire de prédilection. », promet Cristian Corabu.

Affaire à suivre donc.