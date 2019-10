Depuis le 1er octobre, Ayman Sayed assure les fonctions de président et de CEO chez BMC. Il remplace Bob Beauchamp, qui assurait l’intérim du poste depuis avril 2019. Bob Beauchamp assure désormais la présidence du conseil d’administration.

En tant que président et CEO, Ayman Sayed a pour mission d’accélérer le virage de l’entreprise vers les technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, la convergence des services informatiques et la gestion des opérations informatiques, ou encore la création d’environnements mainframe autogérés.

Diplômé en ingénierie électrique de l’université du Caire en Egypte, Ayman Sayed occupait récemment les postes de président et directeur des produits de CA Technologies, où il était responsable de la vision, de la stratégie et du développement du portefeuille de produits et solutions de la société. Il était auparavant premier vice-président de Cisco Systems, en charge du Network Operating Systems Technology Group. Il était entré à la société de San Jose en 2002 comme directeur de l’ingénierie de la BU Edge Routing. Avant cela, il occupait le poste de directeur du développement des logiciels chez Plaintree Systems.

« En tant que leader technologique chevronné doté d’un sens aigu des affaires, Ayman est sur le point de mener BMC vers la prochaine phase de son évolution. Avec Ayman à la barre, BMC est bien préparé pour accélérer sa croissance sans précédent », commentent dans un communiqué Herald Chen et John Park, membres du conseil d’administration de la société.

