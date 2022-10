Comme chez Microsoft et Google, les activités cloud d’Amazon continuent de décélérer. Le chiffre d’affaires d’AWS s’est établi à 20,5 milliards de dollars au troisième trimestre fiscal, soit une hausse de 27,5% d’une année sur l’autre. C’est le plus faible niveau de croissance enregistré depuis 2014, date à laquelle l’entreprise a commencé à rendre compte des résultats du segment cloud. La croissance d’AWS a perdu 5,5 point de pourcentage par rapport au précédent trimestre où elle était encore de 33%. De plus Brian Olsavsky, le directeur financier d’Amazon, a reconnu lors de la conférence avec les analystes qu’à la fin du trimestre le rythme de croissance d’AWS avait ralenti autour de 25%.

A titre de comparaison, chez Microsoft Azure a progressé de 35% sur le dernier trimestre et chez Google les revenus du cloud se sont établis à 6,9 milliards de dollars contre 4,9 milliards un an plus tôt. Même si AWS continue de dominer largement le marché des infrastructures cloud, ses parts de marché devraient continuer de décliner (41% en 2020 et 39% en 2021 d’après Gartner).

AWS représente désormais 16% du chiffre d’affaires d’Amazon, qui s’établit à 127,1 milliards de dollars sur le trimestre, en hausse d’une année sur l’autre de 15%. AWS a enregistré un confortable résultat d’exploitation de 5,4 milliards de dollars contre 4,9 milliards un an plus tôt. C’est deux fois plus que le résultat d’exploitation d’Amazon dans son ensemble qui s’établit à 2,5 milliards de dollars, en baisse de 48% d’une année sur l’autre. Une fois encore, c’est AWS qui a sauvé les profits du mastodonte du e-commerce.

En revanche la marge opérationnelle d’AWS s’est tassée à 26,3% contre 29% au second trimestre, impactée par la hausse des prix de l’énergie et des salaires. AWS a d’ailleurs comme ses concurrents annoncé un ralentissement du rythme des recrutements.