Fruit d’un partenariat entre le numéro un du cloud public et la filiale d’IBM, Amazon Red Hat OpenShift, une version gérée de la plateforme Kubernetes, sera bientôt disponible sur AWS rapporte CRN.

L’offre conjointe s’intègre nativement à plus de 170 services AWS et est la première qui permet aux entreprises de fournir, de concéder sous licence et de facturer OpenShift via AWS, a déclaré à nos confrères Sathish Balakrishnan, vice-président de Red Hat en charge des plateformes hébergées. « Parce que c’est un marché tellement large, nous voulons proposer OpenShift sous plusieurs formes », a-t-il expliqué. « Offrir une diversité de modèles de consommation est important pour réaliser la promesse de Kubernetes de s’étendre à tous les types d’infrastructures et d’environnements. De nombreux clients nous disent qu’ils ont standardisé OpenShift comme plateforme hybride et souhaitent maintenant l’exécuter dans plusieurs clouds. Mais ils veulent que Red Hat facilitent les déploiements entre ces fournisseurs. »

Cette offre fait suite à l’introduction il y a un an d’Azure Red Hat OpenShift, et bien entendu à Red Hat OpenShift sur IBM Cloud.

Jusqu’à présent, les entreprises qui souhaitent exécuter OpenShift sur AWS peuvent soit s’appuyer sur Red Hat OpenShift Dedicated, un service entièrement géré de Red Hat disponible sur AWS et sur Google Cloud Platform, soit sur OpenShift Container Platform, une solution qu’ils peuvent installer (ou confier à un intégrateur) et gérer eux-mêmes.

« Les partenaires ont plusieurs rôles à jouer dans l’adoption d’OpenShift », assure Sathish Balakrishnan. Il estime que les entreprises feront appel au channel pour migrer les charges de travail et refactoriser les applications à l’aide de conteneurs et d’architectures cloud natives. Les partenaires sans compétences Kubernetes ou ne disposant pas des ressources nécessaires pour créer des clusters de containers pourront par ailleurs jouer un rôle sur ce marché « en se concentrant exclusivement sur des activités commerciales et des applications de plus haut niveau ».