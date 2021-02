Le temps est exceptionnellement froid au Texas. Chute des lignes de tension, coupures d’eau, perte de services Internet… Plus de 3 millions de foyers et d’entreprises ont été privés d’électricité à cause d’une tempête de neige historique (« snowstorm » en anglais) en ce début de semaine.

« Nous aidons les entreprises à se préparer aux ouragans à longueur d’année. Leurs données sont reproduites hors site et elles disposent de plans d’évacuation pour travailler à partir d’autres centres de données. Mais là, c’est une catastrophe régionale. Nous vivons une catastrophe à l’échelle d’un État », constate Chris Case, le président de Sequel Data Systems, interrogé par CRN. « Quand ils possèdent des onduleurs électriques, nos clients nous appellent pour nous dire que les coupures sont fréquentes. Nous leur suggérons de laisser tout éteint pour ne pas avoir à s’inquiéter d’une coupure brutale », conclut le fournisseur de solutions IT basé à Austin.

Plus tard viendra le moment de faire le décompte complet des pertes humaines et financières de cet événement météorologique extrême.