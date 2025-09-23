Un an après avoir repris Audit Télécom & Audit Informatique, deux entreprises sœurs bayonnaises au bord de la cessation de paiement, le groupe Infiny Sys commence à récolter les fruits de sa restructuration. Fusionnées sous la bannière Hego Tech, Audit Télécom & Audit Informatique, dont les marges étaient négatives au moment de leur rachat, ont renoué avec la profitabilité au cours du deuxième trimestre.

« Les résultats à fin août confirment la validité notre plan de restructuration. Le maintien d’un chiffre d’affaires mensuel moyen sur cette période, combiné à une marge brute de près de 40 %, nous permet d’envisager un retour à l’équilibre avec plusieurs mois d’avance sur notre plan initial », se félicite Emmanuel Bonnefond, président-fondateur du groupe Infiny Sys (photo).

Cette amélioration s’explique par un redressement rapide de la structure de coûts – avec une baisse de 26 % des charges liées au personnel technique et de 17 % des frais de structure – et par la montée en puissance progressive du nouveau modèle économique fondé sur des services managés forfaitisés vers lequel Emmanuel Bonnefond souhaite faire migrer Hego Tech. En quelques mois, une dizaine de clients sur les cinq cents TPE-PME que compte l’entreprise ont déjà été convertis à son offre d’infogérance illimitée, commercialisée à partir de 49 € par mois et par asset (poste de travail, serveur, équipement réseau, machine virtuelle. etc.).

Les équipes ont également été réorganisées et mutualisées avec celles d’Infiny Link, l’entité historique du groupe, située à Bièvre, en région parisienne. L’effectif a été réduit – de douze à sept personnes – tout en maintenant les compétences clés et en acquérant les nouvelles expertises indispensables au succès du modèle MSP (notamment sur les outils PSA Autotask, Dato RMM, la sécurité réseau Watchguard, la gestion de risque uSecure…).

Malgré un chiffre d’affaires en en forte baisse, tombé de 2,4 à 1,3 M€, l’intégration au sein d’Infiny Sys a permis de mutualiser les expertises télécoms du groupe et d’améliorer les conditions d’achats, notamment auprès de Bouygues Telecom Entreprises, Sewan et 3CX, dont le groupe vient de devenir partenaire Platinum.

L’objectif est désormais d’accélérer la conversion à ses packs d’infogérance illimités le parc de TPE-PME historique d’Audit Télécom, majoritairement clientes en téléphonie mais encore peu équipées en services IT structurés. Le groupe ambitionne de convertir entre quatre et six clients chaque mois à partir de janvier 2026.

Parallèlement, Infiny Sys finalise le développement pour la fin de l’année d’un service de SOC managé 24/7 intégré à ses packs d’infogérance et répondant aux exigences réglementaires NIS2. Une nouvelle opération de croissance externe est également à l’étude pour renforcer la couverture géographique du groupe, aujourd’hui présent en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine, avec en ligne de mire la région lyonnaise ou le Sud-Est.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 4,8 millions d’euros en 2024, et une projection à 4,5 millions pour 2025 malgré la restructuration, le MSP se dit confiant dans sa trajectoire de croissance rentable.