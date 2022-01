Le prestataire de services informatiques lyonnais IT Partner annonce avoir finalisé l’acquisition (en octobre dernier) de la société spécialisée en cybersécurité BSD-Sys. Implantée à Lyon et à Paris, celle-ci emploie 7 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 1,3 M€. BSD-Sys adresse une clientèle de grands comptes (+ de 5.000 postes) et a orienté son expertise sur la protection des points de terminaison. « La sécurité correspond à un besoin client dans un contexte d’évolution des pratiques. Nous avions identifié la nécessité de construire des offres de sécurité, notamment une offre externalisée de RSSI (responsable de la sécurité du système d’information), expose Abdénour Aïnseba, président-fondateur d’IT Partner.

Le rachat de BSD-Sys est donc l’opportunité pour IT Partner de compléter son expertise dans un domaine stratégique où les ressources disponibles sont notoirement insuffisantes pour répondre à la demande. BSD-Sys offre également à IT Partner une implantation à Paris sur laquelle il compte bien capitaliser pour relayer son offre traditionnelle de services de production et de négoce d’infrastructures. Pour BSD-Sys, ce rapprochement est l’opportunité de développer ses revenus récurrents en mettant l’accent sur la vente de contrats de services engageants sur la durée.

BSD-Sys devient filiale d’IT Partner et ses deux dirigeants de BSD-Sys, Gilles Garnier et Jean-François Zoccoli, restent aux manettes de l’entreprise – l’un d’eux ayant toutefois le projet de faire valoir ses droits à la retraite dans le courant de l’année.

Cette acquisition fait suite à celle de son homologue lorrain Lorinfo en juillet dernier. Ou plutôt l’activité infrastructures, sécurité et infogérance de ce dernier, son activité intégration et édition de progiciels de gestion poursuivant son existence séparément. Un périmètre qui emploie 7 salariés et qui représente un peu plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires annuel sur une base d’une centaine de clients actifs.

Créé en 1987, Lorinfo a connu des années plus fastes, notamment à la fin de la décennie 2000. Le chiffre d’affaires était alors monté à près de 8 M€ et l’effectif a une quarantaine de personnes. Mais la société avait été entraînée dans la chute de son actionnaire, le groupe Arcan, placé en liquidation en 2014. La marque Lorinfo avait néanmoins survécu, reprise par le messin Gilbert Summa (patron de Cogelis) avec une partie de l’effectif (sous la raison sociale Cegil). Sous l’impulsion de son repreneur et grâce à la notoriété de sa marque et à la fidélité de ses clients, l’entreprise s’était rapidement redressée.

Aujourd’hui c’est précisément pour sa notoriété mais aussi pour « la compétence » de son équipe et « son souci du client » qu’IT Partner rachète Lorinfo à son redresseur. Cette transaction va permettre au prestataire lyonnais de doubler l’effectif de son agence nancéenne et de capitaliser sur sa marque. Avec les recrutements en cours, l’agence de Nancy devrait ainsi atteindre rapidement les vingt salariés.

Avec ces acquisitions, IT partner porte son effectif à soixante-dix collaborateurs pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 M€. Un volume d’affaires qui devrait tendre vers les 9 M€ sur l’exercice 2022, hors nouvelles acquisitions. Car, l’entreprise se déclare toujours à la recherche d’opportunités de croissance externe. Elle a mandaté pour cela le cabinet spécialisé In Extenso Finance & Transmission. Depuis 2019, celui-ci est chargé de « l’accompagner dans l’acquisition d’entreprises de petites tailles, ayant une bonne réputation, des équipes compétentes et stables, implantées sur les territoires sur lesquels it partner est présent, qui ont un cœur de métier identique ou complémentaire au sien et qui offrent des perspectives d’amélioration de la rentabilité. »