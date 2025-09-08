L’orchestration et l’automatisation des processus pour une production automobile tournée vers l’avenir

Camunda, leader de l’orchestration et de l’automatisation des processus, optimise la gestion centrale des processus d’Audi, filiale de Volkswagen, en automatisant et en orchestrant les processus stratégiques de l’entreprise. Avec Camunda, Audi pourra créer des processus plus efficaces, plus transparents et plus faciles à auditer.

Pour répondre à la complexité croissante et à l’évolution des exigences dans l’industrie automobile, Audi avait besoin d’une solution évolutive permettant de contrôler numériquement les processus, en particulier pour améliorer la continuité entre les départements, harmoniser les intégrations et mettre l’accent sur la valeur ajoutée.

Pour Peter Faust, responsable de la gestion centrale des processus chez Audi : « Les performances des processus jouent un rôle essentiel afin de rester compétitif et de se préparer pour l’avenir. Avec Camunda, nous perfectionnons chaque aspect de la gestion des processus. Cela se traduit par une approche axée sur la sécurité et sur la mise en place de processus simples, efficaces et contrôlés pour réduire les coûts et améliorer la satisfaction des employés. »

Premier cas d’utilisation : un approvisionnement plus efficace

Les deux premiers cas d’utilisation mis en œuvre avec Camunda répondent aux défis centraux liés au cycle P2P (Procure-to-Pay) :

Disponibilité flexible des outils : si nécessaire, la plateforme permet un transfert rapide et coordonné des outils vers d’autres partenaires de fabrication afin d’assurer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Proactivité de la chaîne d’approvisionnement : dans les situations critiques, telles que les catastrophes naturelles ou les contextes géopolitiques instables, les parties prenantes concernées sont informées et les conséquences potentielles sur les fournisseurs sont systématiquement analysées.

Perspectives : évolutivité et nouveaux cas d’utilisation

Après le succès de la phase pilote, Camunda va maintenant être progressivement déployé dans d’autres départements. Cette année, Audi prévoit d’introduire la solution pour d’autres processus stratégiques dans différents services, de l’approvisionnement à la production en passant par les ressources humaines. En outre, le groupe Volkswagen devrait étendre l’utilisation de Camunda à d’autres marques.

Frederic Meier, vice-président principal chargé des ventes chez Camunda, ajoute : « Nous sommes fiers de travailler avec Audi pour faire progresser la numérisation dans l’industrie automobile. Dans un tel secteur à forte production, l’approvisionnement joue un rôle central, car les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent paralyser la production et représenter un risque pour l’entreprise. Camunda aide Audi à optimiser les processus d’approvisionnement et à minimiser les risques ».