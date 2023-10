Atlassian casse sa tirelire pour muscler les outils de communication de sa plateforme collaborative. L’éditeur australien va débourser 975 millions de dollars pour acquérir Loom, une plateforme de messagerie vidéo qui rassemble 200 000 clients et 25 millions d’utilisateurs.

Fondée en 2016 à San Francisco, Loom est un acteur populaire de la messagerie vidéo asynchrone. Sa plateforme permet d’enregistrer des vidéos à partir de l’écran du bureau, d’une webcam, ou des deux simultanément et de les partager instantanément. Capable de transcrire les vidéos dans 50 langues, elle utilise aussi sur l’IA pour générer des titres, chapitres et résumés.

L’intégration de la technologie de Loom aux outils d’Atlassian tels que Jira (gestion de projet) et Confluence (travail collaboratif) permettra d’assurer une intégration transparente de la vidéo dans le flux de travail des utilisateurs.

Elle apportera aussi la vidéo asynchrone que Mike Cannon-Brookes, co-PDG d’Atlassian, voit comme « la prochaine évolution de la collaboration en équipe ». Alternative aux réunions vidéo, elle laisse plus de flexibilité aux utilisateurs pour regarder les messages au moment de leur choix, utile par exemple pour les équipes réparties sur différents fuseaux horaires. L’intégration élargira les usages dans l’écosystème Atlassian.

« Bientôt, les ingénieurs pourront enregistrer visuellement les problèmes dans Jira ; les dirigeants peuvent utiliser des vidéos pour communiquer avec les employés à grande échelle ; Les équipes commerciales peuvent envoyer des mises à jour vidéo personnalisées aux clients et les équipes RH peuvent intégrer les nouveaux employés avec des vidéos de bienvenue personnalisées », illustre la société dans son communiqué.



Atlassian financera la transaction à hauteur de 880 millions de dollars en cash et le reste en actions. L’éditeur a précisé qu’elle aurait un effet légèrement dilutif sur ses marges opérationnelles pour les exercices 2024 et 2025. Ce qui explique sans doute la chute de plus de 6% de son action en bourse après l’annonce. La clôture de la transaction est prévue au troisième trimestre de l’exercice 2024, soit avant fin mars 2024.