Atlassian annonce la disponibilité générale de Forge, sa plateforme hébergée de développement d’applications cloud. Forge est une plate-forme de développement qui permet aux développeurs de créer facilement des applications additionnelles pour les versions SaaS de ses applications Jira Software, Confluence et Jira Service Management. Forge succède à Atlassian Connect,

Ces applications tierces jouent un rôle important dans l’offre Atlassian car elles permettent de tirer le meilleur parti de ses produits. La place de marché de l’éditeur compte en effet plus de 5 300 applications (provenant de plus de 1 000 partenaires). Et plus de 60 % de la clientèle d’Atlassian en a installé au moins une, souligne le site spécialisé Tech Target.

Ces applications tierces étaient initialement intégrées aux produits sur site de l’éditeur. Par la suite, Atlassian a sorti Connect, un atelier de développement qui permettait aux partenaires et aux utilisateurs de créer applications tierces pour ses produits SaaS via une API. Mais il subsistait une grande différence entre les applications qu’il était possible de développer pour les applications sur site, et celles qu’il était possible de créer avec Connect.

Forge vient corriger les limitations de Connect. Forge utilise l’infrastructure cloud d’Atlassian pour héberger les applications tierces et ajouter des fonctions de protection, de conformité réglementaire et de sécurité. Forge réduit la complexité de la création d’applications pour le Cloud et offre un contrôle et une visibilité accrus sur l’accès des applications aux données, assure Atlassian dans son communiqué d’annonce.

Depuis l’ouverture de sa version bêta privée il y a deux ans, plus de 3 500 applications ont été créées sur Forge, principalement pour des cas d’utilisation en interne. Forge est disponible pour la famille de produits Jira et Confluence aujourd’hui, et prendra en charge d’autres produits Atlassian à l’avenir

Atlassian considère Forge comme déterminant pour accroître l’utilisation de ses produits cloud. Depuis deux ans, Atlassian multiplie les initiatives pour pousser ses clients à migrer vers le Cloud. L’éditeur limite par exemple les nouvelles fonctionnalités aux produits hébergés dans le cloud, rappelle Tech Target. Il a également supprimé les licences server pour le marché intermédiaire et a augmenté les prix des versions sur site.

Avec succès. L’année dernière, 95% de ses nouveaux clients ont choisi ses produits cloud et les migrations de clients utilisant ses produits serveurs vers le Cloud ont augmenté de 60%, selon Tristan Ouin, directeur général d’Atlassian France. Atlassian France, qui réalise 50% de ses ventes via des partenaires, revendique déjà plusieurs milliers de clients en France et a enregistré sur son exercice 2020 une croissance supérieure aux 33% de croissance enregistrés par l’ensemble du groupe.