ServiceNew va acquérir Loom Systems, une jeune pousse AIOps israélienne. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Cette acquisition étendra les capacités AIOps de ServiceNow, donnant aux clients des informations plus approfondies sur leurs opérations numériques afin qu’ils puissent prévenir et résoudre rapidement les problèmes IT.

« Aujourd’hui, les services informatiques ont du mal à répondre aux attentes de performance et à suivre la croissance de la demande de nouveaux services numériques de qualité », explique dans un communiqué Jeff Hausman, vice-président et directeur général de la gestion des opérations informatiques chez ServiceNow. « En associant la capacité de Loom Systems à analyser les données de logs et de métriques avec les AIOps et les capacités d’automatisation des flux de travail de ServiceNow, les services IT seront en mesure d’identifier et de résoudre de manière proactive les problèmes opérationnels, permettant des expériences de bout en bout à leurs clients et employés.»

Loom Systems étend les solutions de gestion des services IT (ITSM) et de gestion des opérations iIT (ITOM) de ServiceNow, augmentant la capacité des clients à appliquer l’IA à leur base de connaissances des incidents et des correctifs pour mieux comprendre les causes des problèmes et automatiser les tâches de correction.

Basé à Tel Aviv et à San Francisco, Loom System a été créée par Gabby Menachem (CEO), Ronny Lehman (CTO) et Dror Mann (VP Product). Elle a bénéficié de deux levées de fonds, la dernière en novembre 2019, qui lui ont permis de récolter 16 millions de dollars depuis sa création en 2015.

ServiceNow prévoit de finaliser l’opération d’ici la fin du premier trimestre 2020.