L’éditeur français en cybersécurité, Atempo, nomme Alain Devichi au poste de directeur des ventes de la région Sud.

Basé à La Ciotat et sous la responsabilité de Guillaume Dary, directeur des ventes EMEA, Alain Devichi aura pour mission de renforcer la présence du groupe en région PACA et Languedoc-Roussillon, de développer l’écosystème de partenaires, le parc client et de participer à l’amélioration constante des offres et prestations de services.

Passé par l’école des Arts et Métiers, il a collaboré avec différentes entreprises du secteur informatique telles qu’Allium, Fujitsu, EMC et Huawei. Son expérience de la vente des solutions informatiques (stockage, SDS, protection des données, datacom) lui permettra d’animer et gérer le réseau de revendeurs régionaux d’Atempo.

« Je suis heureux de rejoindre Atempo, un acteur majeur dans le domaine de la Data Protection et du Data Management, engagé pour la souveraineté européenne. Mon expérience et ma compréhension des besoins du marché me permettront de construire, animer et développer les relations avec l’écosystème des partenaires Atempo en région PACA – Languedoc-Roussillon tout en répondant au besoin croissant en matière de solutions souveraines », déclare Alain Devichi dans un communiqué.