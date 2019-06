Apple rappelle « un nombre limité » de MacBook Pro 15 pouces de la précédente génération dont la batterie peut entraîner une surchauffe et présente donc un risque d’incendie. Ces machines ont été vendues principalement entre septembre 2015 et février 2017, et peuvent être identifiées par leur numéro de série, indique la firme de Cupertino dans un communiqué. Celui-ci précise que le rappel ne concerne pas les autres modèles de MacBook Pro 15 pouces ni les autres modèles de Mac portables.

Apple demande à ses clients de cesser d’utiliser les MacBook Pro 15 pouces et les invite à consulter la page apple.com/support/15-inch-macbook-pro-battery-recall de son site pour savoir si leur machine est concernée et, si tel est le cas, connaître les modalités de remplacement de la batterie. Un remplacement totalement gratuit.

Apple n’est pas le seul à être confronté à un tel problème. En septembre 2016, Samsung avait dû retirer du marché le smartphone Galaxy Note 7, son navire amiral d’alors, plusieurs utilisateurs ayant vu leur batterie de 3500 mAh exploser lors du rechargement.