Apple a demandé vendredi aux salariés de son siège de Cupertino de travailler chez eux si possible « par précaution », a indiqué un porte-parole de la société à Reuters, qui rapporte l’information.

Des responsables du comté de Santa Clara, où se trouve le campus Apple Park de 12.000 personnes, avaient auparavant demandé aux grandes entreprises de proposer à leur personnel de faire du télétravail et de leur demander d’éviter les contacts physiques. Ces responsables ont indiqué qu’il y avait 20 cas confirmés de coronavirus dans le comté au 5 mars.

Suivant en cela l’exemple de Microsoft, Facebook, Amazon et Google, Apple a également demandé à ses employés de Seattle – où la firme à la pomme accentue ses investissements – de travailler si possible depuis leur domicile.

Les employés américains ne sont toutefois pas les seuls concernés par ces mesures. Celles-ci sont en effet désormais en vigueur dans les pays où l’infection est la plus élevée, soit la France, la Corée du Sud, l’Italie, le Japon, l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, rapporte Bloomberg qui a eu sous les yeux une note de service interne. Tim Cook y indique qu’Apple « fait un effort majeur pour réduire la densité humaine et garantir que les équipes qui sont sur place puissent faire leur travail en toute sécurité et en toute tranquillité d’esprit ». Il ajoute que les salariés « continueront de recevoir une rémunération conforme à leurs activités habituelles ». Il demande également de réduire les rendez-vous dans les Genius Bar des Apple Store.