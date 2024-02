Le projet de voiture autonome d’Apple, Titan iCar, est annulé. L’information provient de l’agence de presse Bloomberg qui rappelle que ce projet occupait 2.000 personnes environ au sein de la firme de Cupertino.

Le projet Titan a été lancé il y a neuf ans, en 2015. La direction du projet est passée de Doug Field – développeur de la Model 3 de Tesla – en 2018, à Kevin Lynch en 2021. En 2022, Apple estimait que des contrôles humains étaient encore nécessaires. Un prix de 100.000 dollars par véhicule autonome avait été évoqué pour une sortie en 2026. Aujourd’hui, le projet est mis au rebut et l’on ne sait toujours pas quels montants y ont été investis.

Au cours de son existence, le projet Titan a fait l’objet de fuites de la part d’employés. Xiaolang Zhang a notamment plaidé coupable de vol de secrets commerciaux en 2022 et a été condamné à six mois de prison. Jizhong « Henri » Chen a été arrêté en 2019 et son cas est encore à l’étude par les tribunaux californiens, même s’il réside en Chine.

Par ailleurs, dans le secteur, la perspective d’un véhicule totalement autonome et complètement sûr semble de plus en plus lointaine. Rien que ce mois-ci, le constructeur Waymo, filiale de Google spécialisée dans la conduite autonome, a rappelé ses véhicules pour une mise à jour logicielle après qu’une de ses voitures soit entrée en collision avec un camion.