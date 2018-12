Dell EMC vient de confier la direction de son channel Europe au Français Anwar Dahab en remplacement de Michael Collins, nommé senior vice-président Europe de l’Ouest, Russie & eCis (Europe and the Commonwealth of Independent States) Dell EMC Commercial. Jusque-là en charge de l’activité solutions client Europe de Dell, Anwar Dahab avait été DG de Dell France de mai 2015 à février 2017. À ce titre, il connaît déjà la plupart des partenaires français.