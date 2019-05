Le patron du channel France de Dell Technologie, Alexandre Brousse, monte d’un cran et prend la direction de l’organisation Channel Western Europe de la société. Il est remplacé par Florence Ropion (photo), jusqu’à présent à la tête de l’organisation Large Commercial France qui, comme son nom l’indique, gère les grands comptes. Tous les deux reporteront à Anwar Dahab, nommé vice-président Channel EMEA en début d’année.

Dans son communiqué, la firme texane tient à préciser que « ces nouvelles nominations s’inscrivent dans la stratégie de Dell Technologies pour accompagner le développement du Channel ».

« A la tête du Channel en France depuis 2011, nous avons su porter les ambitions de Dell Technologies pour devenir une référence partenaires sur le marché et assurer une croissance confortable. Nous avons su créer des liens de proximités avec nos partenaires et mettant l’accent sur deux marqueurs essentiels chez Dell Technologies, l’intégrité et la confiance », affirme dans le communiqué Alexandre Brousse. « Aujourd’hui, j’entends continuer de porter ces valeurs au sein de la zone Europe de l’Ouest et participer au développement du Chanel Dell technologies à plus large échelle. »

« Je suis très heureuse de reprendre le flambeau du Channel en France. Une organisation dont j’ai participé à la création en 2008 conjointement avec Alexandre. Ma priorité sera d’assurer la continuité d’avec mon prédécesseur et maintenir la confiance des partenaires », explique de son côté Florence Ropion, ajoutant que son objectif est bien entendu de continuer la transformation du Channel de la société et d’en poursuivre le développement.

Au sein de Dell Technologies depuis 14 ans, Alexandre Brousse a occupé différents rôles de direction pour la France ou l’Europe du Sud, au sein des organisations Services, Solutions, Channel et Ventes Grands Comptes. A la tête de l’entité Channel France depuis 8 ans il part avec un beau bilan. « Il a su bâtir une organisation performante, consolider des partenariats stratégiques forts et participer au développement de cette activité », reconnaît Dell.

Dans l’entreprise depuis 13 ans, Florence Ropion a quant à elle occupé plusieurs rôles de direction en France et en Europe du Sud, au sein des organisations Ventes, Channel, Solutions, OEM ou Marketing, participant notamment à la création du Channel chez Dell en 2008. Elle dirige depuis plus de 2 ans avec succès l’organisation Large Commercial France. Co-leader du site de Bezons, elle a été nommée MARC Ambassador et Diversity & Inclusion Champion, et représente Dell lors d’évènements externes comme le Dell Women’s Entrepreneur Network.