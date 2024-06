En partenariat avec Splunk, l’intégrateur des Yvelines spécialisé dans la gestion et la sécurisation des données lance un nouveau SOC (security operation center) dopé à l’intelligence artificielle pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les modules avancés de « Threat Intel, Forensique et Vulnérabilité » enrichissent la plateforme qui intègre également les solutions Enterprise Security et SOAR de Splunk pour davantage d’automatisation.

« Même avec le meilleur SOC, personne n’est à l’abri d’une cyberattaque », commente Stéphane Blanc, Président d’AntemetA, dans un communiqué. « Nos offres de sauvegarde et restauration managées (BaaS) permettent de restaurer rapidement les données compromises. Ainsi, même en cas d’incident majeur, nos clients peuvent compter sur une reprise d’activité rapide et efficace, assurant la continuité de leurs opérations. »

Avec ce renouvellement, AntemetA s’assure d’une mise en conformité avec les nouvelles régulations telles que NIS 2.