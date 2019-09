Du neuf chez Splunk. Le spécialiste de l’analyse des données annonce en effet un changement de tarification de sa plateforme Data-for-Everything, une nouvelle offre, un élargissement de ses partenariats ainsi que la création d’un fonds d’investissement doté de 150 millions de dollars pour soutenir les startups de l’écosystème commercial et/ou caritatif des données.

Concernant sa plateforme, la firme de San Francisco propose deux nouveaux systèmes de tarification « pour permettre aux clients d’obtenir des résultats concrets au lieu de se concentrer exclusivement sur les volumes de données ».

Le premier est la tarification prédictive censée offrir une meilleure estimation des coûts à long terme et s’adapter de manière flexible à mesure que les volumes de données augmentent. Reposant sur une collaboration avec la communauté Splunk d’experts, de clients, de partenaires et d’analystes, elle doit permettre aux clients de mieux contrôler et gérer leur budget affecté au traitement des data. Les niveaux de tarification prédéfinis vont de 125 Go à l’ingestion illimitée pour Splunk Enterprise, Splunk ITSI et Splunk ES.

Le second nouveau modèle est la tarification basée sur l’infrastructure qui permet aux entreprises d’acheter Splunk Enterprise en fonction de la puissance de calcul requise pour exécuter le logiciel sur site et dans le cloud. Les clients qui ne souhaitent pas modifier leur modèle de licence actuel peuvent toutefois continuer à bénéficier d’une tarification basée sur la volumétrie journalière des données.

Par ailleurs, l’éditeur lance une nouvelle offre Splunk Enterprise Rapid Adoption. Cette offre « d’adoption rapide » est proposée à partir de 10.000 dollars et couvre trois, quatre ou cinq cas d’utilisation prédéfinis dans les opérations informatiques ou de sécurité. Les clients bénéficient d’un volume illimité de données.

Côté partenariats, la firme de San Francisco annonce quatre nouveaux accords ou élargissement d’accords existants. Accenture travaille ainsi avec Splunk pour lancer de nouveaux jeux d’analyse de données. Cisco va quant à lui ajouter à son catalogue de nouvelles offres différenciées. Une nouvelle solution de sécurité issue de ce partenariat, Cisco Endpoint Security Analytics Built on Splunk, est d’ores et déjà disponible. Deloitte Risk & Financial Advisory et Splunk ont également élargi leur relation. Les offres Fusion Managed Services de Deloitte intègrent désormais Splunk Phantom offrant ainsi une supervision et une réponse de sécurité automatisées pour contrer les cyber-menaces. Enfin, Splunk et SAP s’engagent dans un nouveau partenariat pour proposer de nouvelles intégrations et solutions à leurs clients communs dans le cadre de « l’économie de l’expérience ».

Après avoir lâché le mois dernier un milliard de dollars pour s’offrir le spécialiste de la surveillance d’applications SignalFx, Splunk va à nouveau débourser 150 millions de dollars, cette fois pour « aider la prochaine génération d’acteurs des données à transformer les données en actions » Avec un fonds d’innovation de 100 millions de dollars et un fonds d’impact social de 50 millions de dollars, Splunk Venturesva investir dans des jeunes pousses qui « savent exploiter la puissance des données pour changer le monde ». « Les entreprises du monde entier ne luttent pas seulement pour prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses, elles espèrent également transformer les données en résultats concrets pour gagner du temps et devenir plus rentables », explique dans un communiqué Doug Merritt, président et CEO de Splunk. « Pour répondre à ces attentes et faire en sorte que les données révèlent tout leur potentiel de transformation, Splunk doit impérativement investir dans les technologies qui permettent de lever les obstacles entre données et actions. »

Doté de 100 millions de dollars, le fonds d’innovation Splunk Ventures investit dans des start-ups qui s’efforcent de transformer les données en valeur commerciale. Ces jeunes pousses bénéficient également d’una ide à la commercialisation, d’un accès à la technologie Splunk, ainsi que d’échanges avec les dirigeants de la société. Un premier investissement, dont l’étendue n’est pas dévoilée, a été réalisé dans Kavach, un éditeur de solutions de sécurité des applications cloud natives.

Le fonds d’innovation à son pendant social, doté quant à lui de 50 millions de dollars, qui investit dans des entreprises utilisant les données pour le bien de la société, que ce soit en améliorant le développement durable à l’échelle mondiale, en participant à la formation des populations défavorisées, en appuyant la reconstruction après une catastrophe, en prédisant les feux de forêt ou encore en aidant les forces de l’ordre à combattre le trafic d’êtres humains. « Chez Splunk, nous sommes convaincus que les données offrent un potentiel sans précédent pour rendre le monde meilleur. En tant que seule plateforme Data-to-Everything au monde, nous avons une responsabilité, celle de faire de ce potentiel une réalité », affirme Ammar Maraqa, vice-président senior de la stratégie et du développement d’entreprise de l’éditeur.

