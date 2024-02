Un peu plus d’un an après l’avoir cédée en LBO, Stéphane Manhes revient aux commandes de l’entreprise qu’il a créée en 2002.

Le repreneur, Vincent Saint-Martin, qui l’avait rachetée en juillet 2022 en LBO aidé d’un fonds d’investissement, a été mis en minorité le 20 novembre dernier à l’occasion d’une assemblée générale pour « défaut de communication » vis-à-vis des autres actionnaires, et a été prié de quitter l’entreprise. Ses parts lui ont été rachetées par le fonds d’investissement porteur du LBO, qui est devenu majoritaire à cette occasion

Stéphane Manhes, qui aspirait à « passer à autre chose » mais avait réinvesti en tant qu’actionnaire minoritaire sans rôle opérationnel, a aussitôt été rappelé pour assurer la gestion courante en attendant de trouver un nouveau repreneur.

Malgré ce faux départ, le plan de croissance volontariste impulsé par Vincent Saint-Martin visant à quintupler le chiffre d’affaires en quatre-cinq ans, n’est pas remis en question. Les recrutements se sont enchaînés ces derniers mois, notamment au commerce mais aussi à la technique. Partie de cinq salariés, l’entreprise en compte d’ores et déjà une quinzaine et devrait encore s’étoffer dans les prochains mois.

Mais alors que Vincent Saint-Martin avait fermé l’agence de Toulouse, berçeau historique de la société, Stéphane Manhes a décidé de la recréer. « Je suis sur Toulouse et trois autres personnes (bientôt quatre) sont plus près de Toulouse que de Bordeaux – l’actuel siège social. Il était donc plus simple de réouvrir une agence sur Toulouse », explique-t-il. Le siège social reste à Bordeaux, mais il s’apprête à déménager.

Malgré ces perturbations, l’entreprise a poursuivi sa croissance en 2023 pour atteindre 2,3 M€ (+15%). Outre un responsable des ventes indirectes, un directeur commercial vient d’être embauché, qui a pour mission de structurer l’équipe commerciale et qui pourrait, à terme, être appelé à reprendre les commandes de l’entreprise.