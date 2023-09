Éditeur d’une solution de protection de messagerie souveraine reconnue pour sa performance mais confidentielle, Altospam fait sa mue. Sous l’impulsion de son nouveau président, Vincent Saint-Martin, qui l’a reprise l’année dernière en LBO à son fondateur, Stéphane Manhes, l’entreprise s’est lancée dans un plan de croissance ambitieux. L’objectif est d’atteindre 10 M€ de chiffre d’affaires d’ici quatre-cinq ans, soit un quintuplement par rapport aux 2 M€ réalisés sur le dernier exercice.

Parmi les premières initiatives engagées par Vincent Saint-Martin : la refonte de l’image de marque de la société et la structuration d’une équipe commerciale. Partie de cinq salariés, l’entreprise en compte d’ores et déjà dix. Et elle compte en recruter rapidement 35 autres. Six postes sont d’ores et déjà ouverts : parmi lesquels un développeur Full Stack, un administrateur systèmes, un ingénieur cyber, un commercial grands comptes et un commercial channel.

L’indirect représente 50% de ses revenus. L’entreprise revendique 350 partenaires – parmi lesquels Suderiane, Prodware, Inforsud, Matilan, IT Partner, Connelink… – 5.000 clients et plusieurs centaines de milliers de boites mail protégées. L’entreprise se distingue par son excellent rapport qualité/prix et son faible taux de faux positifs. Une formule gagnante fondée sur la combinaison de multiples technologies propriétaires sous licence (dont une quinzaine d’antispam et six antivirus).

« Altospam est une Formule 1 construite dans un garage avec la dévotion d’un passionné. L’enjeu consiste désormais à créer une écurie capable lui faire gagner des courses », s’enthousiasme Vincent Saint-Martin. La première étape va donc être de recruter et d’accélérer la croissance, La seconde va être de se certifier (Iso 27001, ANSSI…).