Altospam, pionnier et acteur historique français de la lutte contre le spam, confirme le succès de sa politique commerciale indirecte en annonçant avoir constitué un réseau de plus de 350 partenaires (revendeurs, infogéreurs). Il s’agit d’une étape importante pour l’éditeur qui peut ainsi s’appuyer sur un réseau de partenaires de proximité en région pour commercialiser son offre auprès d’une clientèle B2B.

Altospam protège les messageries des entreprises privées, les services publics et les associations contre les cyberattaques telles que le phishing, le spear phishing, les malwares, les ransomwares, les virus, les spams, etc. Altospam se démarque par la combinaison de 16 technologies antispam, dont des technologies propriétaires basées sur l’IA et le Machine Learning, et de 6 antivirus avec une combinaison judicieuse de techniques innovantes et 4 technologies anti zéro-day de détection des menaces connues et inconnues dès le premier email.

Cette proposition de valeur est un réel atout pour les partenaires qui peuvent alors accroitre la qualité de leurs offres et proposer à leurs clients des solutions éprouvées pour limiter l’exposition de leurs infrastructures et SI suite à une contamination provenant du canal mail. Sur les prochains mois, Altospam prévoit de poursuivre sa croissance et de s’entourer de 50 nouveaux partenaires en 2023. Il sera aussi lancé un recrutement de distributeurs en France et à l’international.

Vincent Saint-Martin, CEO d’Altospam « Nos distributeurs sont au centre de notre stratégie commerciale et nous permettent de proposer en proximité une offre protection des messageries éprouvée et déployée sur plusieurs centaines de milliers de postes. Altospam propose une offre souveraine qui est un réel relai de croissance pour les partenaires. En plus de la protection Altospam permet d’activer un PRA en cas d’indisponibilité des infrastructures, il ne s’agit pas uniquement de protéger nous sécurisons la reprise d’activité. Nous allons continuer d’innover pour proposer à nos partenaires des solutions toujours plus attractives et adaptées aux nouveaux usages en matière de lutte contre le spam et de menaces provennant du canal email. »