Alphalink, opérateur expert en infrastructures et services télécoms, joue la carte de la qualité en annonçant la disponibilité d’une nouvelle plateforme d’administration permettant aux acteurs du Channel IT d’accéder à des outils innovants pour paramétrer, piloter et superviser efficacement les offres proposées par Alphalink. Vision permet également de créer des solutions sur mesure et de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Une gestion intégrée et globale

Depuis une interface intuitive, Vision réunit deux approches complémentaires : une utilisation simple, des paramétrages et des modifications rapides et une utilisation avancée pour les besoins d’expertise et de configurations poussées. Ce nouvel outil s’intègre parfaitement dans l’écosystème Alphalink, grâce à des API interconnectées avec toutes ses applications métiers, et peut également s’intégrer directement au système d’information des acteurs du Channel IT.

Vision n’est pas simplement un outil télécom, c’est une véritable plateforme stratégique qui repense et rend accessible la gestion de services télécom. Cette solution va bien au-delà d’une simple interface digitale de gestion : elle permet une supervision proactive, une gestion optimisée des ressources et une personnalisation poussée des offres grâce à des outils innovants comme le provisionning en temps réel. Vision donne à ses utilisateurs une maîtrise totale de l’environnement réseau de leurs clients et leur permet de se démarquer de leurs concurrents grâce à des services sur mesure.

Pour Jimmy Mouraud, Directeur de l’exploitation chez Alphalink « En s’appuyant sur Vision, nos partenaires deviennent des acteurs agiles, capables de proposer des solutions évolutives et hautement compétitives dans un secteur en constante évolution. Vision, c’est l’assurance d’une performance optimisée et d’une expérience client exceptionnelle. »

Quelques grandes fonctions de la plateforme :

Le mode multi-tenant avec une gestion centralisée et sécurisée des environnements clients, pensée pour les partenaires. Chaque revendeur dispose d’un espace dédié et cloisonné, lui permettant de piloter ses parcs en toute autonomie.

Le Parc est une véritable base de données centralisée qui permet rapidement d’accéder aux configurations, d’ajuster des paramètres.

La Production représente un atout stratégique majeur sur le provisionning des clients.

Le diagnostic constitue un véritable must-have et un avantage concurrentiel décisif. Cet outil permet une analyse en temps réel des performances de chaque site, chaque lien d’accès, identifiant rapidement les dysfonctionnements et proposant des solutions automatisées ou guidées.

Vision se distingue également par une supervision avancée des liens d’accès, offrant une vue globale du parc et détaillée de la qualité des connexions en temps réel. Cette supervision s’intègre parfaitement à l’outil de diagnostic, formant un écosystème complet pour assurer la continuité et la performance des services.

Vision intègre également une gestion avancée des ressources, notamment un IPAM (IP Address Management) pour un suivi précis et automatisé des adresses IP, ainsi qu’une gestion des routeurs.

Alphalink met gratuitement à disposition de ses partenaires ces IP, leur permettant d’en assurer eux-mêmes la gestion via l’IPAM intégré. Cette fonctionnalité offre une visibilité et un contrôle centralisé de l’inventaire réseau, simplifiant ainsi les tâches d’administration et réduisant les erreurs humaines.

Yanis Oussad, Chef de produit chez Alphalink « Contrairement aux acteurs du marché qui fonctionnent sur un modèle de marque blanche, limité à l’achat-revente de services, avec Vision, Alphalink se positionne comme un véritable accélérateur de croissance. Son modèle offre à ses utilisateurs les outils nécessaires pour piloter efficacement les services télécoms, mais également la capacité de créer des solutions sur mesure adaptées. Ce positionnement garantit une meilleure maîtrise des infrastructures, ce qui se traduit par une augmentation des marges grâce à des services à forte valeur ajoutée, une fidélisation accrue de la clientèle et une capacité à innover rapidement. En choisissant Vision, les acteurs du Channel IT dépassent la simple revente pour devenir des acteurs stratégiques de leur marché, renforçant leur compétitivité et leur rentabilité. »