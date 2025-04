Alphalink annonce le lancement de deux nouvelles offres majeures : une offre de services de cybersécurité évolués (Cyber 360) et une nouvelle plateforme de management de son cœur de réseau (Vision). Cyber 360 vient compléter un dispositif cyber préexistant qui était constitué pour l’essentiel de pares-feux, d’outils anti-DDoS et d’analyses de vulnérabilité régulières avec du préfiltrage des flux Internet arrivant sur cœur de réseau, de l’inspection SSL approfondie sur le réseau et de la sécurisation des points de terminaison (XDR).

Pour corréler les événements remontés par ces différents outils, Alphalink s’est doté d’un SOC interne constitué d’une dizaine de spécialistes installés à son siège de Pornic. Sur la partie inspection SSL, l’opérateur s’est associé à Palo Alto, et sur la partie XDR, il s’est appuyé sur l’offre Trend Micro.

En comptant les mises à niveau de son système d’information, les achats d’équipements et de licences, les recrutements et la formation des équipes, le lancement de cette offre a mobilisé plus d’un million d’euros d’investissement, selon Alexandre Nicaise, son président.

L’offre, disponible depuis la fin de l’année passée, est commercialisée sous forme d’option sur ses liens d’accès (FTTO, FTTH,…) à partir d’une quarantaine d’euros par mois et pas accès. Environ 30% de ses quelque 400 partenaires l’ont déjà intégrée dans leurs services.