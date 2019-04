La société de conseil spécialisée dans la transformation des sociétés de services IT lance French Partner Network, un réseau social à destination des acteurs de l’IT. En lançant cette plateforme communautaire, Charles Trubert, patron d’Alliance Conseil France ambitionne de fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème IT pour favoriser les synergies business entre eux. French Partner Network s’adresse notamment aux sociétés de services, éditeurs indépendants, revendeurs, startups, grossistes, fournisseurs de services managés, sociétés de formation…

French Partner Network, c’est un annuaire réportoriant l’ensemble des sociétés inscrites avec leurs compétences, leurs offres et leurs partenaires ; un calendrier des événements IT ; la possibilité pour les éditeurs et les constructeurs d’animer leur propre communauté ; un outil pour gérer la sous-traitance et la co-traitance ; des best practices ; un espace d’échanges… La plateforme sera animée par les alliance managers d’Alliance Conseil France. Dans un second temps, French Partner Network répertoriera également les écoles d’ingénieurs et mettra en relation les recruteurs avec les étudiants.

Le prix de lancement de l’abonnement annuel pour être référencé sur la plateforme et bénéficier de ses services a été fixé à 1.000 € (pour cinq utilisateurs). Charles Trubert revendique une cinquantaine de sociétés déjà référencées – à 80% des sociétés de services – la plupart déjà clientes de son activité de conseil. Parmi elles, on peut citer SQLI, Sodifrance, Consort NT, Arrow, Metsys, Anyway Solution, Escrim, Metanext, NetXP, Experteam, Dcube, M2i Formation, Arolla…