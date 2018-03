Sentryo, le spécialiste français de la sécurisation des systèmes industriels décroche le Pass French Tech, un programme national d’accompagnement à destination des entreprises en hypercroissance, pépites de la French Tech. Dans le cadre de ce programme, les acteurs majeurs du soutien au développement des entreprises que sont La French Tech, BPI France, DGE, Business France, Coface, Inpi, AFPC et AFIC, se mobilisent et se coordonnent avec les treize métropoles French Tech pour offrir des services spécifiques aux problématiques d’hypercroissance de ces entreprises. Les équipes du programme Pass French Tech s’engagent à assurer une haute qualité de services à ces entreprises en se mobilisant et en offrant un suivi privilégié pour permettre à cette communauté de rayonner à travers le monde. Cinq leviers composent cette offre de services : le financement, l’international, l’innovation, le business développement et la visibilité.

« Nous sommes fiers de recevoir le Pass French Tech qui va nous permettre d’accéder à de nouvelles ressources pour soutenir notre développement en France comme à l’international. En rejoignant les entreprises labellisées, nous affirmons notre place unique sur le marché et démontrons notre capacité à nous positionner comme l’un des champions français de notre secteur. Ce Pass vient enfin saluer les efforts de nos collaborateurs qui sont à la base de notre succès et qui contribuent chaque jour à innover pour créer un cyber espace industriel toujours plus sécurisé », commente dans un communiqué Thierry Rouquet, président de Sentryo.

Après une première levée de fonds qui lui avait permis, un an après sa création en 2014, de finaliser et de commercialiser sa solution ICS CyberVision, Sentryo s’est imposée comme pionnière de la cybersécurité de l’Internet industriel. En 2017, la jeune pousse a triplé son chiffre d’affaires et noué des partenariats avec de grands acteurs de l’industrie, comme Schneider Electric ou Vinci Énergie, mais aussi avec des acteurs de l’IT, tels Cisco. Aujourd’hui, la société compte 25 collaborateurs. Elle est présente en France, en Allemagne et aux États-Unis. Le 18 Mai dernier, lors du 6ème symposium organisé à Montréal par la société d’investissement canadienne McRock Capital et dédié à l’Industrial Internet of Thing (IIOT), l’éditeur lyonnais avait remporté le prix de l’Entreprise de cybersécurité de l’année.

En 2018, Sentryo réalisera sa deuxième levée de fonds afin de poursuivre sa stratégie de partenariat et son développement à l’international. Elle a pour objectif ambitieux de devenir la référence européenne de la cybersécurité des systèmes industriels.