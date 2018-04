Le syndicat des TPE PME et indépendants du numérique Cinov-IT a élu Alain Assouline à sa présidence. Ce dernier occupait jusqu’à présent le vice-présidence de l’organisation. Après une période de transition qui n’est pas définie, il succèdera à Alain Prallong qui était à la tête du syndicat depuis 2014. Il sera épaulé dans sa tâche par Armony Altinier, élue secrétaire générale.

Le nouveau président souhaite mener à bien plusieurs chantiers pour « accompagner et accélérer la transformation numérique du pays ».

Il s’engage à affirmer plus largement les intérêts de la filière numérique et de ses PME en renforçant la visibilité du syndicat et en influençant les décisions du gouvernement et les actions des administrations. Il souhaite également accompagner le développement des entreprises du secteur, en capitalisant sur les acquis mis en place, en travaillant avec l’écosystème, les administrations, les grands comptes publics ou privés pour faciliter l’accès aux marchés, et en se mobilisant pour défendre leur intérêt notamment dans le cadre de la médiation interentreprises.

Le Cinov-IT constate trop souvent les écarts entre les grandes entreprises et les TPE et PME dans leur transition numérique. Il veut donc être le fer de lance de la transformation numérique des TPE PME, en anticipant et en accompagnant les conséquences de cette transformation notamment en termes de formation.

Il veut enfin représenter les indépendants et les TPE du secteur en étant leur porte-parole auprès des pouvoirs publics et en mettant à leur disposition les services dont ils ont besoin au quotidien.

« Je suis honoré de la confiance des membres de CINOV-IT à mon égard et me réjouis de pouvoir bénéficier pendant un an de l’expérience d’Alain Prallong, que je remercie pour son investissement et son travail remarquable. Notre syndicat a obtenu une visibilité accrue et a su faire entendre la voix des TPE et PME du numérique. Nous devons aujourd’hui consolider et renforcer l’ensemble de nos actions à tous les niveaux afin d’accélérer la transformation numérique de notre pays. Si la prise de conscience des pouvoirs publics est perceptible, on souffre encore de trop de lenteurs et d’obstacles pour bénéficier pleinement, en terme de croissance et d’emploi des bienfaits de la révolution numérique », commente dans un communiqué Alain Assouline.

Alain Assouline est président de l’école de formation de développeurs Webforce3 et fondateur de l’agence de communication interactive Les Argonautes.