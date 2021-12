Onze associations représentatives des entreprises du numérique en France, dont l’Afnum, le Cigref, la fédération Cinov, France Datacenter et Numeum, se sont regroupées en un collectif pour interpeller les candidat.e.s aux élections présidentielles de 2022. S’exprimant à partir d’une plateforme intitulée Convergences Numériques 2022, elles ont publié un manifeste et une tribune commune « Pour un numérique durable, responsable et de confiance » reprise par le quotidien Le Monde.

Le manifeste invite les candidat.e.s à s’inspirer des propositions « utiles et responsables » élaborées par le collectif sur les six thématiques suivantes : l’inclusion numérique, l’éducation et la formation, la transition écologique, la transformation de l’économie, la sécurité et l’autonomie stratégique.

Cette démarche prend une consonance particulière dans un contexte où des initiatives européennes perdent progressivement de leurs membres du fait de leur incapacité à défendre les acteurs européens face aux géants technologiques américains. A ce sujet, Hosteur vient d’annoncer son départ de Gaia-X, quelques semaines à peine après le désistement de Scaleway.

Voici la liste des représentant.e.s de chacune des 11 organisations composant le collectif Convergences Numériques 2022 :