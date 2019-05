En partenariat avec Sidetrade, le spécialiste de la gestion de la relation client Aktisea lance challengecommercial.fr, un site de jeux gratuits sous forme de challenges pour animer et motiver les équipes commerciales. Cette entreprise adaptée est, depuis sa création en 2012, une fervente usagère du management par le jeu. « Le jeu contribue à l’apprentissage des équipes, à la réduction du stress, à l’apaisement des relations, à la cohésion, à l’ambiance, il facilite la communication, il donne du sens… », expose Céline Naulet, responsable marketing d’Aktisea. En un mot, il est à la fois source de qualité de vie au travail et de performance commerciale.

Après des années de pratique, Aktisea entend aujourd’hui partager son expertise en proposant aux directeurs commerciaux une sélection de jeux gratuits créés en interne. Présentés sous forme de recettes de cuisine, ces jeux ont vocation à « apprendre à travailler en équipe, acquérir de nouvelles méthodes pour séduire et convaincre et créer de nouveaux outils de prospection, de vente et de fidélisation », comme le note Aktisea dans un communiqué. Deux jeux sont pour l’instant présentés sur le site mais Aktisea prévoit d’en rajouter un nouveau chaque semaine. Pour recevoir la présentation complète des jeux, les entreprises doivent communiquer une adresse e-mail.

Pour Aktisea, cette initiative s’inscrit dans une démarche de visibilité. « C’est une opportunité de communiquer et de recruter de nouveaux clients sur nos deux métiers : la gestion de la relation clients (« activation de contacts ») et le recrutement de personnes en situation de handicap (« détection de talents »). Installée à Nice, Aktisea travaille essentiellement pour une clientèle de grands comptes. L’entreprise réalise un peu plus de 1 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 26 personnes.