L’éditeur nantais de solutions de gestion de l’expérience et de l’information produit (PXM & PIM) annonce le recrutement d’une centaine de personnes, dont près de 60 en R&D à Nantes, pour diversifier les canaux de distribution de ses clients.

Les profils recherchés sont avant tout des spécialistes du développement et de l’analyse de données. Et Frédéric de Gombert, le CEO d’Akeneo, de préciser dans le communiqué : « des collaborateurs ouverts d’esprits, passionnés et ambitieux ».

Fort de 210 collaborateurs à présent, dont 50 accueillis en 2020, l’éditeur affiche environ 80 000 utilisateurs dans le monde parmi lesquels Nature & Découvertes, Aigle ou encore Franprix. Outre la France, la société a une présence en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Australie. L’étude IDC MarketScape 2019-2020 permet de se familiariser avec les évolutions récentes de son marché.