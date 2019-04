En 2018, la société spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes communicants et d’objets connectés a décidé de tirer un trait sur la franchise qu’elle avait lancée en 2006. Mais s’ils ne portent plus l’enseigne Airria, les quelque quarante franchisés que comptait le réseau restent étroitement associés à leur ancien franchiseur.

« Nos ex-franchisés étaient plus demandeurs de business qu’autre chose, expose Jérôme Robert, directeur du channel Airria. Nous nous sommes donc concentrés sur notre métier de régie de services – la franchise impliquait une part importante de distribution – et nous avons transformé nos franchisés en partenaires à qui nous sous-traitons localement nos grands contrats de déploiement nationaux ».

Airria tire l’essentiel de son activité de déploiements d’objets connectés, d’installations de compteurs Linky, de pose de fibre optique et de prestations d’analyse énergétique…

Outre ses anciens franchisés, la société peut s’appuyer sur un réseau de quelque 800 installateurs et revendeurs, représentant 1.400 techniciens. C’est ce réseau qui assure 90% des interventions facturées par Airria à ses donneurs d’ordres.

Si la plupart des ex-franchisés ne versent plus aucune rémunération à Airria au titre de la franchise, certains continuent toutefois de se faire accompagner par la société de services pour former leurs techniciens à la relation clients, ou les faire monter en compétence sur des expertises particulières.

Depuis un an, Airria met à disposition de son réseau de partenaires un portail, associé à une application mobile, qui répertorie et décrit les missions disponibles et permet d’assurer le suivi de son activité.

Ce modèle adopté par Airria lui a permis d’accélérer significativement sa croissance. En 2018, ses revenus ont atteint 18 millions d’euros contre 12 millions d’euros en 2017.