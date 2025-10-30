Suite du procès intenté par Tesco, la chaine britannique de supermarchés, contre l’éditeur VMware, son acquéreur Broadcom et le revendeur Computacenter, pour rupture de contrat de licences. On apprend, via The Register, que Computacenter a porté plainte à son tour contre Broadcom et contre Dell.

En effet, selon des documents judiciaires consultés par le magazine britannique, Computacenter précise avoir utilisé Dell pour distribuer les logiciels VMWare. En 2021, Tesco a ainsi signé un abonnement de cinq ans à Tanzu Basic et Tanzu Mission Control de VMware, avec la possibilité de quatre années supplémentaires d’assistance.

Après le rachat de VMware par Broadcom, Dell a écrit à Tesco qu’« en raison des changements au sein de VMware et des actions de Broadcom, Dell n’était plus en mesure d’honorer ces renouvellements ou les prix fixés dans cette commande VMware ». Computacenter s’est également vu répondre par Broadcom : « Ces solutions et l’assistance associée sont désormais en fin de vie et ne sont plus disponibles à l’achat ».

Computacenter soutient que Dell et Broadcom ont manqué à leurs obligations contractuelles et leur réclame des dommages-intérêts si Tesco obtient gain de cause.

En défense, le groupe Broadcom fait valoir qu’il a le droit de ne plus vendre certains de ses produits. Et d’ajouter : « Broadcom a présenté une proposition stratégique datée du 12 juillet 2024 qui offrait à Tesco un ensemble de logiciels mainframe et de virtualisation que Broadcom considérait comme répondant aux besoins de Tesco ». Il souligne également être « prêt à proposer à Tesco des accords de licence produit par produit, sans obligation d’acheter tous les produits ensemble, dans le cadre d’une proposition stratégique ».

Aux Pays-Bas, dans le cadre d’une affaire similaire, un organisme du Ministère des Infrastructures et de la Gestion de l’eau (RWS) a obtenu gain de cause contre Broadcom en juillet dernier. Les tribunaux ont ordonné au géant étatsunien d’honorer son contrat et de fournir une assistance VMware à RWS pendant deux années supplémentaires afin de lui permettre une migration sans heurt vers une plateforme alternative.