Le label ENR est décerné à l’opérateur français de services hébergés suite à un audit réalisé par un organisme indépendant : le Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable (CIRIDD).

Ce label a été créé par France IT en 2011 et Adista fait partie des premières entreprises à l’avoir obtenu. Les TPE et PME représentent près de 75% des entreprises adhérentes de l’association.

Une Entreprise Numérique Responsable intègre « des préoccupations éthiques, environnementales et sociales dans ses activités commerciales et dans ses relations avec toutes les parties prenantes internes et externes », détaille Armand Lulka, président de France IT, dans un communiqué.

Le premier volet de l’audit évalue si l’entreprise candidate remplit plusieurs critères : suivi du bilan carbone, gestion réfléchie du cycle de vie des équipements, utilisation raisonnée de l’énergie, intégration de la RSE comme composante de l’offre de services, mobilité vertueuse des collaborateurs, gestion attentive des ressources humaines et qualité de vie au travail, citoyenneté…

Le deuxième volet consiste en une enquête auprès des clients pour évaluer l’écoute et la compréhension des besoins, la transparence des conseils, la transparence dans le déroulé du déploiement, la réactivité, le respect des délais, la qualité ressentie ou encore la pertinence technique des solutions.