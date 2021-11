Signe des temps, le label Numérique Responsable, qui s’adresse aux organisations cherchant à réduire leur impact numérique, commence à faire florès parmi les acteurs du numérique. Spie ICS s’apprête à annoncer sa labellisation et plusieurs acteurs de référence, tels Jalios (éditeur spécialisé dans les espaces de travail numériques), Rzilient (fournisseur de matériels reconditionnés et infogéreur), Infotel (ESN et éditeur), se sont récemment portés candidats à la labellisation.