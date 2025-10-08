ITS Integra, opérateur français de cloud et fournisseur de services de sécurité managés, a franchi avec succès le premier jalon (J0) de la qualification SecNumCloud. Le périmètre visé porte sur deux de ses services, ITSecureCloud, une offre IaaS basée sur Nutanix, et SecNumKube, une offre PaaS Kubernetes. L’entreprise espère décrocher le précieux visa de sécurité de l’ANSSI au premier semestre 2026.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté d’indépendance numérique portée par l’État avec sa doctrine « Cloud au Centre ». ITS Integra entend s’appuyer sur cette dynamique pour répondre à la demande croissante de solutions de cloud souveraines, garantissant la confidentialité des données sensibles et conformes aux exigences réglementaires. Et cela, au-delà du premier cercle des administrations et opérateurs d’importance vitale.

L’entreprise souligne l’investissement humain et financier que représente un tel processus, surtout en visant d’emblée la qualification de deux offres. Elle rappelle aussi avoir bénéficié d’une aide financière pour son offre PaaS, dans le cadre du programme France 2030 porté par Bpifrance et qui encourage de tels investissements.

Pour Geoffroy de Lavenne, directeur général de ITS Integra, cette étape confirme la légitimité d’ITS Integra dans la course au cloud de confiance. L’entreprise entend aussi proposer une alternative pragmatique aux géants internationaux, sans se positionner comme un acteur « anti-GAFAM ».

« Nos clients doivent pouvoir choisir de déployer et opérer leurs applications, ainsi que les données associées, dans des environnements de Cloud public, orientés innovation et réduction du Time-to-Market, tout en conservant la possibilité de stocker et traiter leurs données les plus sensibles dans des environnements ultra-sécurisés, qualifiés SecNumCloud. L’offre dans le deuxième cas de figure, doit être diversifiée pour que chacun puisse « trouver chaussure à son pied », conclut-il.