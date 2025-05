Le spécialiste des infrastructures convergées annonce la signature d’un contrat de distribution mondial avec Arrow Electronics. Scale Computing attend notamment de cet accord qu’il l’aide à accélérer son développement en Europe où sa présence était jusqu’à présent « limitée ».

« Ce nouveau partenariat élargit considérablement notre présence en nous ouvrant l’accès à de nouveaux marchés européens où nous manquions auparavant de couverture ou de présence locale. Il nous permet de servir davantage de clients, plus efficacement et avec un meilleur support local », nous a expliqué Scott Mann, vice-président en charge des ventes internationales (photo), en réponse aux questions que nous lui avons adressé par mail.

En France, où Scale Computing dispose déjà d’une équipe commerciale dédiée, ainsi que d’un support et de services localisés, le contrat de distribution qui le lie à Hermitage Solutions depuis 12 ans n’est pas remis en question. L’accord avec Arrow Electronics a vocation à le compléter en augmentant sa visibilité globale, sa notoriété, et en lui offrant des ressources supplémentaires pour accompagner ses partenaires et clients.

Scale Computing ambitionne notamment de gagner des parts de marché sur le segment des grandes entreprises, sur lequel le fournisseur était jusqu’à présent peu représenté mais qui est en pleine accélération aux USA, où il représente désormais 50 % du pipeline des ventes, contre seulement 10 % il y a 18 mois.

« Les grandes entreprises déploient activement des applications Edge à grande échelle et ont besoin d’une plateforme à la fois hautement disponible et facile à gérer. C’est précisément cela que leur offre Scale Computing : un moyen fiable et efficace d’exécuter et de gérer une infrastructure distribuée avec un minimum de frais », détaille Scott Mann.

De son côté, Arrow cherche à investir dans une plateforme de virtualisation alternative à celle de VMware et voit dans C//HyperCore, la plateforme de Scale, la candidate idéale. Scale Computing propose à cet égard, une offre de migration « VMware RIP & Replace », qui offre 25 % de réduction sur ses logiciels et services, dans le cadres des projets visant à remplacer une infrastructure VMware.

Cet accord de distribution avec Arrow intervient alors que les ventes sont en plein boum sur marché français. Selon Scott Mann, la région France a enregistré une croissance de 121 % en glissement annuel en 2024, accompagnée d’une augmentation de 44 % du nombre de partenaires de distribution, démontrant ainsi, à ses dires, « l’impact significatif de la stratégie « channel first » de Scale Computing ».