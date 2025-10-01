Accenture, l’un des plus grands cabinets de conseil au monde, a licencié plus de 22 000 employés au cours des six derniers mois, alors que la société se lance dans un vaste plan de restructuration axé sur l’IA.

En présentant ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2025, le groupe a précisé que le plan serait mis en œuvre sur 6 mois avec un coût estimé à 865 millions de dollars. Il prévoit des investissements massifs dans la formation à l’IA. Mais Accenture a averti que les employés ne pouvant se mettre à niveau pourraient rejoindre les milliers d’employés déjà licenciés.

« Nous nous séparons dans un temps très court des personnes dont nous pensons, d’après notre expérience, qu’elles ne pourront acquérir les compétences dont nous avons besoin », a déclaré Julie Sweet, CEO d’Accenture lors de sa conférence téléphonique avec les analystes.

Fin août, l’effectif mondial d’Accenture s’élevait à 779 000 personnes, contre 791 000 fin mai et 801 000 fin février. La restructuration de l’entreprise couvre principalement les indemnités de licenciement et devrait lui permettre d’économiser plus d’un milliard de dollars, pour mieux réinvestir par la suite.

Malgré la restructuration, les plans pour le nouvel exercice financier prévoient une augmentation des effectifs, notamment dans des domaines tels que l’IA et les services numériques.

Accenture a bouclé un exercice 2025 solide avec un chiffre d’affaires de 69,7 milliards de dollars en hausse de 7% sur un an. Les revenus liés à l’IA ont triplé à 2,7 milliards de dollars et le carnet de commandes a presque doublé à 5,9 Md$. Le bénéfice ajusté par action a grimpé à 12,93 dollars, en hausse de 8%.

Faute d’amélioration de la conjoncture, Accenture se montre prudent pour le prochain exercice avec une croissance attendue entre 2% et 5%