Partenaires depuis « plus de deux décennies » comme les deux sociétés aiment à le rappeler, Accenture et VMware viennent de lancer un groupe d’activité destiné à aider les entreprises « à adopter une stratégie cloud first pour accélérer la migration vers le cloud, créer plus rapidement des applications modernes et utiliser le cloud comme base de l’innovation et de nouveaux modèles commerciaux », indique un communiqué commun.

S’appuyant sur quelque 2.000 salariés d’Accenture formés aux produits et services VMware, l’Accenture VMware Business Group investira dans des opérations conjointes de commercialisation et de vente, dans la formation d’un plus grand nombre de salariés d’Accenture aux technologies VMware, ainsi que dans le développement de nouvelles offres de services basées sur les technologies VMware. Il développera également des solutions industrielles verticales, y compris une plateforme destinée à aider les opérateurs de télécommunications à accélérer le déploiement de la 5G et des services de pointe. En outre, il lancera une VMware Cloud Migration Factory pour migrer les charges de travail informatiques vers le cloud rapidement, à l’aide de processus automatisés « affinés par la migration et la modernisation de milliers d’applications ». Cette factory donnera aux clients un accès à un environnement contrôlé et à des ressources dédiées pour planifier, moderniser, tester, et migrer des applications à grande échelle vers le cloud, qu’il soit public, privé ou hybride.

« Le cloud est l’outil le plus puissant pour maîtriser le changement », déclare dans le communiqué Julie Sweet, directrice générale d’Accenture. « Alors que les organisations accélèrent leur passage au cloud et à la périphérie au cours des prochaines années, Accenture VMware Business Group contribuera à fournir la vitesse, l’évolutivité et la sécurité dont elles ont besoin pour réinventer fondamentalement leurs activités et créer plus de valeur. »

L’Accenture VMware Business Group fait partie du groupe Accenture Cloud First lancé en septembre 2020 par le groupe de services avec un investissement de trois milliards de dollars sur trois ans et rassemblant 70.000 professionnels pour développer de nouvelles capacités, solutions, partenariats et engagements clients axés sur le cloud. Toujours dans l’objectif de renforcer sa stratégie « Cloud First Accenture » a, rappelons-le, fait l’acquisition en avril 2020 du cabinet de conseil français Gekko spécialisé dans les technologies AWS, le géant du cloud étant un partenaire d’Accenture depuis plus de 13 ans.