Après six années tournées exclusivement vers la croissance organique, Abicom se prépare à entrer dans une nouvelle phase de son développement en se mettant en quête d’opportunités de croissance externe. Une volonté de son actuel président Olivier Gay (photo), qui a repris la société dans le cadre d’un processus de transmission interne impulsé par ses fondateurs en avril 2017.

Au cours de ces six années sous la houlette d’Olivier Gay, l’intégrateur et hébergeur d’infrastructures clermontois a plus que doublé de taille. Parti de 12 M€ de chiffre d’affaires et d’une quarantaine d’employés en 2017, l’entreprise devrait tangenter les 28 M€ à l’issue de son exercice fiscal s’achevant fin mars. Son effectif dépasse déjà les 120 personnes et son résultat net a suivi la même trajectoire en se maintenant à un taux supérieur à 10% du chiffre d’affaires.

Pour cela, Abicom a notamment misé sur un renforcement de son offre et de ses compétences. La société s’est ainsi employée à diversifier son offre autour de quatre activités majeures : la cybersécurité, les services managés, l’assistance technique et les télécom. Un processus qui s’est poursuivi ces derniers mois par une politique ambitieuse de certification et de normalisation et par un renforcement significatif de son équipe de management.

Soucieuse de rassurer ses clients sur la qualité de ses prestations et d’adapter son organisation à sa croissance attendue, l’entreprise a ainsi décroché coup sur coup sa certification sur les normes ISO 9001 (relative à mise en place d’un système de management de la qualité), ISO 27001 (relative à la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information) et sur l’hébergement de données de santé (HDS).

Côté management, la société s’est dotée au cours de l’année écoulée d’une responsable des ressources humaines, chargée notamment de travailler la marque employeur et de mettre en place le CSE ; d’une responsable marketing et communication (redéfinition de l’offre, plan de communication, événements, base clients…) ; d’un responsable administration et logistique (pour absorber la montée en charge de la facturation, des commandes et gérer le suivi clients) ; d’un responsable juridique (règlement intérieur, RGPD…) ; de développeurs d’affaires sur chaque BU (cybersécurité, services managés…) ; de gestionnaires de comptes…

En tout, l’entreprise a créé pas moins de 25 nouveaux postes sur l’année écoulée. La croissance de l’effectif est telle qu’Olivier Gay a dû se résoudre à investir dans la construction d’un bâtiment de 350 m2 à l’usage de la quinzaine de personnes de son agence stéphanoise. Le nouveau bâtiment, dont la construction devrait démarrer le mois prochain (pour livraison en fin d’année), pourra accueillir à terme une quarantaine de personnes.

Et en attendant de lancer une initiative comparable pour son siège de Clermont-Ferrand, un nouvel espace a été aménagé dans un bâtiment à proximité immédiate pour l’ensemble de ses équipes services managés, support, cybersécurité et télécom, soit une grosse trentaine de personnes.

Ainsi structuré, Abicom se dit prêt à poursuivre sa croissance au même rythme et même à l’accélérer en se lançant dans une politique de croissance externe. Une opportunité de croissance additionnelle qui lui est fournie par ses résultats florissants et par « la libération prochaine de nouvelles capacités financières ».