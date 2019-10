Pour sa cinquième édition le 21 novembre, le Forum IT se tiendra au Stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne au lieu de Clermont-Ferrand habituellement. Le Forum IT est organisé à l’initiative de l’auvergnat Abicom qui, avec ses 18 M€ de chiffre d’affaires (prévisionnel 2019) et ses 70 collaborateurs, compte parmi les entreprises de distribution et de services du numériques de référence en Auvergne Rhône-Alpes. C’est l’occasion pour Abicom de réunir ses équipes, ses clients et ses marques partenaires sur un même lieu le temps d’une journée au service du business.

Cette délocalisation à Saint-Etienne répond à une demande exprimée par les partenaires d’Abicom. C’est aussi l’opportunité pour l’entreprise d’améliorer la visibilité de son agence stéphanoise, forte de 10 collaborateurs, et actuellement en plein essor. En toute logique, cette édition 2019 sera plus modeste que les éditions précédentes, avec une vingtaine de marques partenaires présentes (parmi lesquelles : HP, HPE, Dell EMC, Lenovo, Microsoft, Veeam, Datacore, Nutanix, Aruba, F-Secure, Veeam, Stormshield, Vade Secure, Samsung, Qnap, Epson…) et 150 visiteurs attendus (contre 400 habituellement). Tous les grands comptes régionaux ont été invités.

La journée sera ponctuée d’une quinzaine de conférences partenaires et par une visite du stade Geoffroy Guichard. Un tirage au sort permettra aux visiteurs (zélés) du showroom de repartir avec des lots.