IBM va acquérir le fournisseur brésilien de logiciels d’automatisation robotisée des processus (RPA) WDG Automation. Les conditions financières ne sont pas précisées dans le communiqué de Big Blue.

Cette opération fera progresser les capacités d’automatisation complètes d’IBM infusées par l’IA, en couvrant depuis les processus métier jusqu’aux opérations informatiques.

L’intégration des capacités RPA de WDG Automation dans les solutions d’automatisation existantes d’IBM pour les processus métier et les opérations informatiques permettra aux responsables d’entreprise d’accéder plus largement à l’automatisation intelligente via des robots logiciels. L’acquisition étendra également la capacité d’IBM Services à transformer les opérations des clients, le RPA, l’analyse et l’IA apportant plus d’intelligence aux workflows d’entreprise.

« IBM automatise déjà la manière dont les entreprises appliquent l’IA aux processus métier et aux opérations informatiques afin de détecter les opportunités et les problèmes et recommander les prochaines étapes et solutions », explique dans le communiqué Denis Kennelly, directeur général, Intégration cloud, IBM Cloud et Cognitive Software. « Avec l’annonce d’aujourd’hui, IBM va encore plus loin et aide ses clients à accélérer l’automatisation vers davantage de parties de l’organisation, pas seulement vers la routine, mais vers des tâches plus complexes afin que les employés puissent se concentrer sur un travail de plus grande valeur. »

Concrètement, la technologie de WDG Automation étendra les capacités des offres IBM Cloud Pak sur Red Hat OpenShift, à commencer par Cloud Pak for Automation. iBM intégrera dans cette offre plus de 600 fonctions RPA prédéfinies de WDG, permettant de transformer les connaissances de l’IA en actions automatisées.

Disponible sur n’importe quel cloud public ou privé, ou sur site, IBM Cloud Pak for Automation offre aux clients un ensemble de logiciels et de services d’automatisation infusés par l’IA, y compris la capture de données, l’orchestration des flux de travail, la gestion des décisions, la surveillance et le reporting.

IBM prévoit par ailleurs d’intégrer WDG Automation RPA dans Watson AIOps pour la gestion multicloud. IBM Watson AIOps automatise la façon dont les DSI auto-détectent, diagnostiquent et répondent aux anomalies informatiques en temps réel. WDG Automation RPA permettra de garantir des données cohérentes à travers tous les outils qui se connectent à Watson AIOps.