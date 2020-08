Kofax change de statut dans le Quadrant magique Gartner consacré aux logiciels d’automatisation RPA (Robotic Process Automation ou robots d’automatisation des processus). Classé parmi les acteurs de niche dans l’édition 2019 de ce rapport, l’éditeur a rejoint la catégorie des challengers dans la mise à jour 2020 sortie fin juillet.

« Lorsqu’en 2019 Kofax a présenté la première et unique plateforme intégrée d’automatisation intelligente du secteur, nous étions à ce moment les seuls à préconiser une approche plus stratégique de la RPA. Désormais, il est évident que le choix d’un fournisseur indépendant de RPA ne peut pas assurer une véritable transformation numérique de bout en bout à l’échelle de l’entreprise », déclare Chris Huff, directeur de la stratégie de Kofax, dans un communiqué. « Le fait que Kofax ait été nommé « Challenger » dans le rapport Magic Quadrant Gartner 2020 pour la RPA nous conforte dans l’idée que la stratégie d’automatisation intelligente de Kofax est parfaitement fondée. Nous pensons que Kofax représente l’avenir de la RPA, où l’intelligence artificielle, l’analyse et l’automatisation convergent vers une plate-forme low code, durable et évolutive, permettant aux organisations de travailler, dès aujourd’hui, comme demain ».

Le Quadrant magique de Gartner pour la RPA a pour but de faire connaître aux entreprises les fournisseurs présents sur le marché, qui sont évalués sur la base de deux critères fondamentaux : leur capacité d’exécution et leur vision globale. Dans le rapport 2020, Gartner reconnaît Kofax parmi 16 fournisseurs au total.

L’édition 2020 consacre UiPath, Automation Anywhere et Blue Prism au rang des leaders. Un titre qu’ils doivent partager avec un nouveau venu : WorkFusion, qui était dans la catégorie des visionnaires l’année dernière. À noter que UiPath, qui dominait en vision et en capacité d’exécution l’année dernière, se fait dépasser en vision cette année. Microsoft fait sa première apparition dans le rapport en rentrant directement dans la catégorie des visionnaires. Servicetrace passe de la catégorie des acteurs de niche à celle des visionnaires. Another Monday (qui était classé parmi les visionnaires en 2019), Datamatics, AutomationEdge, Softomotive et Kryon sortent du rapport.

Dans son Quandrant, Gartner souligne la profondeur fonctionnelle de l’offre Kofax, qui s’étend à l’ingestion intelligente de documents, l’apprentissage machine, la découverte de processus, la gestion de processus métier (iBPMS) et à l’analyse. « Lorsqu’elles sont regroupées, ces capacités peuvent offrir une plus grande automatisation de bout en bout que la plupart des concurrents de Kofax qui nécessitent des partenaires d’application ou des solutions tierces pour fournir des fonctionnalités similaires », écrit Gartner. Ce dernier reconnaît également à Kofax son aptitude à associer ses capacités d’OCR et de traitement de documents à sa solution RPA, et son approche innovante de l’intégration des postes de travail virtuels.

Kofax est le leader du traitement et de la numérisation des informations provenant de documents et de données non structurées, rappelle l’éditeur. Kofax facilite la transformation numérique en créant des flux de travail sans friction, en améliorant la collaboration entre les responsables informatiques et les responsables métier, et en favorisant l’engagement numérique des clients », ajoute-t-il. Et d’en conclure : « En combinant l’approche unique de Kofax en matière de RPA, avec notre technologie de capture, de transformation et de workflow leader sur le marché – nous pensons que Kofax bouleverse le marché en plaçant la barre plus haut et en remettant en cause le statu quo de la RPA ».

Mais Gartner n’est pas exempt de reproches à l’égard de Kofax. La société d’études critique notamment son expérience utilisateur (« Bien que Kofax ait une stratégie d’automatisation de bout en bout convaincante, la version actuelle de sa console de gestion ne prend pas encore en charge une conception d’interface utilisateur réactive ». « son studio de conception manque également d’une interface utilisateur Web moderne et réactive »), les mises à jour du produit (qui a reçu un score inférieur à la moyenne dans les enquêtes clients) et les opérations (« Les clients de référence ont identifié une déconnexion entre la division des logiciels de Kofax et l’équipe des services professionnels, ce qui entraîne une expérience client disjointe et des problèmes de livraison »).