Lors de la présentation préliminaire de ses résultats du premier trimestre 2020, SAP a annoncé qu’il avait revu à la baisse ses objectifs pour 2020, vu l’impact de la crise du coronavirus entraînait le report de nouvelles affaires.

« L’activité des deux premiers mois du trimestre a été saine. L’impact de la crise du Covid-19 s’étant rapidement intensifié vers la fin du trimestre, un nombre important de nouvelles affaires ont été reportées. Cela se reflète, en particulier, dans la baisse significative d’une année sur l’autre des revenus de licences logicielles », précise l’éditeur allemand qui indique qu’il a adopté une stratégie de vente virtuelle et d’implémentation à distance. Il a également ralenti les recrutements et réduit les dépenses discrétionnaires en plus des économies naturelles (réduction des voyages et vitrualisation des événements).

A l’issue du premier trimestre, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6,52 milliards d’euros, en croissance de 7%. Cette croissance a été tirée par le cloud qui a vu son chiffre d’affaires bondir de 29% à 2,01 milliards d’euros. En revanche, les revenus provenant des licences traditionnelles ont chuté de 31% à 450 millions d’euros. Le résultat opérationnel a bondi de plus de 100% sur un an à 1,21 milliard d’euros. Hors éléments exceptionnels, il progresse de 1% à 1,48 milliard d’euros. Au cours du trimestre, la société a encouru un coût d’environ 36 millions d’euros en relation avec l’annulation de son événement annuel SAPphire Now en présentiel et d’autres événements clients.

Pour l’ensemble de l’exercice, la firme de Walldorf, s’attend désormais à un chiffre d’affaires compris entre 27,8 et 28,5 milliards d’euros. Les prévisions précédentes étaient de 29,2 à 29,7 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires du cloud devrait être inférieur de 400 à 700 millions d’euros comparé aux 8,3 à 8,7 milliards d’euros attendus, mais en croissance de 18 à 24% sur un an. Le résultat opérationnel non IFRS devrait se situer entre 8,1 et 8,7 milliards d’euros à taux de change constants, en baisse par rapport à la fourchette précédente de 8,9 à 9,3 milliards d’euros.

Dans son communiqué, SAP précise qu’il reste attaché à sa stratégie et ses perspectives à long terme et continue d’investir dans l’innovation.