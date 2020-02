Éditeur français spécialisé dans les espaces de travail digitaux basés sur Office 365, Powell Software annonce une levée de fonds de 16 millions de dollars en Série A auprès de deux fonds d’investissements : Cap Horn en France et Level Equity aux Etats-Unis. Essaimage de l’intégrateur pure-player Microsoft Expertime, Powell souhaite employer ces fonds au renforcement de son offre produit ainsi qu’à l’accélération de son développement international, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Créé il y a quatre ans, Powell Software revendique déjà une présence dans 9 pays, 120 partenaires, 300 clients et plus de 1,5 million d’utilisateurs de sa solution SaaS.