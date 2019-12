Atos va acquérir Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la transformation numérique des grandes entreprises. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Maven Wave est l’un des principaux partenaires de Google Cloud avec huit spécialisations « Cloud Partner » et a été reconnue « partenaire de services Google Cloud de l’année » pour l’Amérique du Nord en 2018 et 2019.

Cette acquisition apporte à Atos les fortes compétences de Maven Wave en matière de développement de solutions numériques basées sur le cloud, l’analyse de données et l’apprentissage machine, sur des plateformes hybrides et multicloud.

Maven Wave, dont le siège social est situé à Chicago, compte plus de 330 employés et générera un chiffre d’affaires d’environ 130 millions de dollars en 2019. La société a été reconnue par le magazine Consulting comme l’une des firmes d’experts-conseils dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord. Ses huit spécialisations « Google Cloud Partner » concernent l’analyse de données, l‘apprentissage machine, la migration cloud, le développement d’applications, l’infrastructure, les services géolocalisés, la collaboration d’entreprise et l’analyse marketing. Maven Wave a également obtenu le label « Great Place to Work ».

« L’acquisition de Maven Wave, associée aux capacités issues de l’acquisition de Syntel en 2018, renforce notre position de leader mondial dans la fourniture de solutions Google Cloud. L’Amérique du Nord représente déjà la plus grande région pour Atos, et dispose désormais d’une puissante combinaison pour davantage accélérer la transformation de ses activités à mesure que nous approfondissons le développement et la mise à disposition des services numériques pour nos clients », commente dans un communiqué Elie Girard, directeur général de l’ESN française. « Atos permettra également à Maven Wave d’étendre son excellence en Europe et dans d’autres régions du Groupe. Enfin, Maven Wave illustre parfaitement la stratégie d’acquisition de notre société, en renforçant l’expertise-clé du groupe au service de l’accélération de notre croissance organique. »

En avril 2018, Atos a conclu un partenariat mondial avec Google pour la création de solutions hybrides sécurisées pour le cloud, l’analyse de données, l’apprentissage machine et l’environnement de travail connecté. Ce partenariat s’est traduit par l’ouverture de laboratoires consacrés à l’IA, notamment dans les bureaux d’Atos à Londres, Dallas, Munich ainsi qu’en région parisienne. L’acquisition de Maven Wave renforce encore ce partenariat aux Etats-Unis et dans la vingtaine de pays où l’alliance est présente.

« Cette acquisition apportera à nos clients une expertise et des connaissances renforcées dans l’exécution de transformations numériques, dans des domaines allant de l’analyse de données à la collaboration d’entreprise – en passant par les migrations de cloud à grande échelle », précise dans le communiqué Robert Enslin, président, Opérations Client Globales chez Google Cloud.