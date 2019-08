Le fournisseur de solutions dédiées au secteur de la santé Cegedim la quasi-totalité de sa filiale américaine Pulse Systems à CareTracker une filiale du groupe canadien Harris. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées dans le communiqué. Les solutions et services logiciels, les services de RCM, tous les contrats clients, une partie des contrats fournisseurs, et une grande partie du personnel ont été transférés à l’acquéreur. Pulse Systems sera quant à elle liquidée. Des licenciements sont donc à prévoir.

« Cette intégration au sein d’un groupe solidement implanté en Amérique du Nord permettra à Pulse de poursuivre son développement dans les meilleures conditions et à Cegedim de se recentrer sur l’Europe y compris sur le Royaume-Uni, et d’améliorer son profil financier », précise le communiqué.

Cette opération pourrait entrainer une dépréciation d’actif de l’ordre de 20 millions d’euros. Cegedim n’en dit pas beaucoup plus mais indique qu’il sera en mesure de communiquer plus d’informations lors de la publication de ses résultats du premier semestre, le 19 septembre. Il précise toutefois que Pulse a contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 11,3 millions d’euros et négativement à l’Ebitda et l’Ebit courant.

Cegedim a acquis Pulse en 2010. La société comptait alors une centaine de collaborateurs. Spécialisée dans la gestion médicale des patients, elle revendiquait 20.000 postes installés à travers les Etats-Unis et un chiffre d’affaires de 16 millions de dollars. Cegedim s’était engagé y injecter 13,5 millions de dollars. En 2015 Pulse a fait l’acquisition des activités de gestion médicale basées aux Etats-Unis de Nightingale Informatix Corporation, représentant environ un chiffre d’affaires de 3,5 millions de dollars. Toute cela n’a pas suffi semble-t-il à donner à Pulse une taille critique.